FÊTE DU COURT-MÉTRAGE Blâmont Blâmont Catégories d’évènement: Blâmont

Meurthe-et-Moselle

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE Blâmont, 16 mars 2022, Blâmont. FÊTE DU COURT-MÉTRAGE Cinéma Bon Accueil 5 Rue des Capucins Blâmont

2022-03-16 – 2022-03-16 Cinéma Bon Accueil 5 Rue des Capucins

Blâmont Meurthe-et-Moselle Blâmont A l’occasion de l’événement national de la Fête du court-métrage, le cinéma de Blâmont organise trois projections.

Mercredi 16 mars, seront présentés gratuitement et à partir de 14h, des courts et moyens métrages (à partir de 9 ans).

Les séances habituelles des samedi 19 et dimanche 20 mars seront quant à elles précédées de 3 ou 4 courts-métrages. echocineblamont@gmail.com +33 3 83 42 42 32 https://www.facebook.com/Cin%C3%A9ma-Bon-Accueil-1247307402007509 CCO

Cinéma Bon Accueil 5 Rue des Capucins Blâmont

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Blâmont, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Blâmont Adresse Cinéma Bon Accueil 5 Rue des Capucins Ville Blâmont lieuville Cinéma Bon Accueil 5 Rue des Capucins Blâmont Departement Meurthe-et-Moselle

Blâmont Blâmont Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blamont/

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE Blâmont 2022-03-16 was last modified: by FÊTE DU COURT-MÉTRAGE Blâmont Blâmont 16 mars 2022 Blâmont Meurthe-et-Moselle

Blâmont Meurthe-et-Moselle