Paris

Fête du court métrage Bibliothèque Crimée, 19 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 mars 2022

de 16h00 à 16h47

Le samedi 19 mars 2022

de 15h00 à 15h45

Le samedi 19 mars 2022

de 11h00 à 10h35

Le samedi 19 mars 2022

de 10h15 à 10h45

gratuit

Un petit tigre qui cherche ses rayures, un voyage dans l’antique Jérusalem, des lapins arctiques qui rencontrent une étrange créature… Découvrez la richesse des films courts. A chaque âge sa sélection ! Une journée entière pour découvrir des courts métrages. 10h15 : pour les 3-5 ans 11h : pour les 5-7 ans 15h : pour les 7-10 ans 16h : pour les 10-13 ans Bibliothèque Crimée 42 rue Petit Paris 75019

5 : Laumière (Paris) (235m) 60 : Jean Jaurès – Lorraine (Paris) (129m)

Contact : 01 42 45 56 40 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-crimee-1749 https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ Brocante

2022-03-19T10:15:00+01:00_2022-03-19T10:45:00+01:00;2022-03-19T11:00:00+01:00_2022-03-19T10:35:00+01:00;2022-03-19T15:00:00+01:00_2022-03-19T15:45:00+01:00;2022-03-19T16:00:00+01:00_2022-03-19T16:47:00+01:00

