FÊTE DU COURT-MÉTRAGE Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE Besançon, 17 mars 2022, Besançon. FÊTE DU COURT-MÉTRAGE Foyer des Oiseaux 48 Rue des Cras Besançon

2022-03-17 20:30:00 – 2022-03-17 22:00:00 Foyer des Oiseaux 48 Rue des Cras

Besançon Doubs EUR 0 0 FÊTE DU COURT-MÉTRAGE

Devenir femme

De la beauté, parfois, et de la difficulté, souvent, d’être une femme aujourd’hui. Durée du programme : 1h30’

A partir de 16 ans

KUBRA

De Mélanie Trugeon

2021 / France / Documentaire /11’

Avec : Kubra Khademi

Kubra est une artiste performeuse afghane, réfugiée à Paris. En faisant de son corps un tableau, elle part à la recherche de son histoire. Sa situation actuelle transforme son rapport au monde et au corps mais son art continue d’être malmené. Lutter est-il pour Kubra l’unique façon d’être au monde ? LES TISSUS BLANCS

De Moly Kane

2020 / France, Sénégal / 20’

Avec : Madjiguene Seck, Khadim, Sène, Rokhaya Touré, Maguette Ndiaye

Demain, Zuzana se marie. Dorénavant, chaque minute compte pour effacer son passé et devenir la femme qu’on attend d’elle. MAT ET LES GRAVITANTES

De Pauline Pénichou

2019 / France / Documentaire / 26’

Octobre 2018. Mat et ses amies organisent un atelier d’autogynécologie dans leur squat à Nantes. C’est l’occasion pour Pauline de faire un portrait de cette jeune femme. LAISSEZ-MOI DANSER

De Valérie Leroy

2017 / France / 16’

Avec : Camille Le Gall, Rébecca Finet, Eminé Meyrem, Mylène, cinquante-cinq ans, est femme de ménage sur un ferry. Ce soir, ses collègues lui ont organisé une fête surprise pour son anniversaire. Mais sur l’enveloppe qu’on lui tend, il y a l’ancien prénom de Mylène, son prénom d’homme, son ancienne vie. Qui peut vouloirtrahir sa transidentité ? Mylène va devoir enquêter. LE TEST

De Gabrielle Stemmer

2020 / France / 17’

Avec Noémie Ayache, Ariane Naziri, Norbert Ferrer

Leïla a du retard. Mais pas n’importe quel retard : un retard de règles. Galère. https://www.habitatjeuneslesoiseaux.fr/culture/ FÊTE DU COURT-MÉTRAGE

Devenir femme

De la beauté, parfois, et de la difficulté, souvent, d’être une femme aujourd’hui. Durée du programme : 1h30’

A partir de 16 ans

KUBRA

De Mélanie Trugeon

2021 / France / Documentaire /11’

Avec : Kubra Khademi

Kubra est une artiste performeuse afghane, réfugiée à Paris. En faisant de son corps un tableau, elle part à la recherche de son histoire. Sa situation actuelle transforme son rapport au monde et au corps mais son art continue d’être malmené. Lutter est-il pour Kubra l’unique façon d’être au monde ? LES TISSUS BLANCS

De Moly Kane

2020 / France, Sénégal / 20’

Avec : Madjiguene Seck, Khadim, Sène, Rokhaya Touré, Maguette Ndiaye

Demain, Zuzana se marie. Dorénavant, chaque minute compte pour effacer son passé et devenir la femme qu’on attend d’elle. MAT ET LES GRAVITANTES

De Pauline Pénichou

2019 / France / Documentaire / 26’

Octobre 2018. Mat et ses amies organisent un atelier d’autogynécologie dans leur squat à Nantes. C’est l’occasion pour Pauline de faire un portrait de cette jeune femme. LAISSEZ-MOI DANSER

De Valérie Leroy

2017 / France / 16’

Avec : Camille Le Gall, Rébecca Finet, Eminé Meyrem, Mylène, cinquante-cinq ans, est femme de ménage sur un ferry. Ce soir, ses collègues lui ont organisé une fête surprise pour son anniversaire. Mais sur l’enveloppe qu’on lui tend, il y a l’ancien prénom de Mylène, son prénom d’homme, son ancienne vie. Qui peut vouloirtrahir sa transidentité ? Mylène va devoir enquêter. LE TEST

De Gabrielle Stemmer

2020 / France / 17’

Avec Noémie Ayache, Ariane Naziri, Norbert Ferrer

Leïla a du retard. Mais pas n’importe quel retard : un retard de règles. Galère. Foyer des Oiseaux 48 Rue des Cras Besançon

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Besançon Adresse Foyer des Oiseaux 48 Rue des Cras Ville Besançon lieuville Foyer des Oiseaux 48 Rue des Cras Besançon Departement Doubs

Besançon Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE Besançon 2022-03-17 was last modified: by FÊTE DU COURT-MÉTRAGE Besançon Besançon 17 mars 2022 Besançon Doubs

Besançon Doubs