Fête du court-métrage « Au-delà des différences » Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de la Fête du court-métrage, la Médiathèque propose une programmation à destination du jeune public.

Quatre histoires pour montrer qu’avec un peu de tolérance, la vie est plus douce (41 minutes).

Un caillou dans la chaussure un élève arrive pour la 1ère fois dans sa classe. Ce n’est pas un élève comme les autres, c’est une grenouille dans une classe de lapins.

Espace dessin à l’appui, une petite fille explique comment l’espace et les jeux se répartissent lors de la récré, en particulier entre les garçons et les filles et en quoi cela lui pose un problème au quotidien.

Bamboule à la suite d’une opération chez le vétérinaire, une jeune chatte commence à prendre du poids. Elle que l’on appelait « Bambou », devenait de plus « bouboule ». Un jour on l’a surnommé « bamboule ».

Les chaussures de Louis enfant autiste arrive dans sa nouvelle école et va se présenter.

De 7-10 ans. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 15:00:00

fin : 2024-03-20 16:00:00

Rue des Gaves Médiathèque des Gaves

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

