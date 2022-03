Fête du court métrage Arros-de-Nay Arros-de-Nay Catégories d’évènement: Arros-de-Nay

Pyrénées-Atlantiques

Fête du court métrage Arros-de-Nay, 20 mars 2022, Arros-de-Nay. Fête du court métrage Place du Corps Franc Pommiès Mairie Arros-de-Nay

2022-03-20 16:00:00 – 2022-03-20 Place du Corps Franc Pommiès Mairie

Arros-de-Nay Pyrénées-Atlantiques Arros-de-Nay Dans le cadre de la Fête du Court Métrage, l’Association le Chemin des arts propose la diffusion de plusieurs courts métrages pour le jeune public (à partir de 3 ans).

Il y aura une buvette sur place. Places limitées. Dans le cadre de la Fête du Court Métrage, l’Association le Chemin des arts propose la diffusion de plusieurs courts métrages pour le jeune public (à partir de 3 ans).

Il y aura une buvette sur place. Places limitées. Dans le cadre de la Fête du Court Métrage, l’Association le Chemin des arts propose la diffusion de plusieurs courts métrages pour le jeune public (à partir de 3 ans).

Il y aura une buvette sur place. Places limitées. ©chemin des arts

Place du Corps Franc Pommiès Mairie Arros-de-Nay

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Arros-de-Nay, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Arros-de-Nay Adresse Place du Corps Franc Pommiès Mairie Ville Arros-de-Nay lieuville Place du Corps Franc Pommiès Mairie Arros-de-Nay Departement Pyrénées-Atlantiques

Fête du court métrage Arros-de-Nay 2022-03-20 was last modified: by Fête du court métrage Arros-de-Nay Arros-de-Nay 20 mars 2022 Arros-de-Nay Pyrénées-Atlantiques

Arros-de-Nay Pyrénées-Atlantiques