Fête du court métrage à Vendôme Vendôme, mercredi 20 mars 2024.

Faciliter l’accès à de grands films courts pour faire découvrir ou redécouvrir le court métrage. Projections, ateliers, rencontres ou animations, du 20 au 26 mars 2024, courts métrages à volonté partout en France et à l’international !

Fête du court métrage à Vendôme. La Fête du court métrage permet à tous et toutes de découvrir le court métrage, partout en France et à l’international grâce à des projections mais aussi pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, explorent la magie du court, partout en France et à l’international, à l’occasion de cette grande fête gratuite et ouverte à tous. Programme dans votre médiathèque : mercredi 20 mars : fête du court métrage jeunesse, à partir de 4 ans et samedi 23 mars : fête du court métrage adulte. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 15:00:00

fin : 2024-03-23

Rue Poterie

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire bibliotheque@territoiresvendomois.fr

