Fête du court métrage à la Touline Azay-sur-Cher, 27 mars 2022, Azay-sur-Cher.

Fête du court métrage à la Touline Azay-sur-Cher

2022-03-27 – 2022-03-27

Azay-sur-Cher Indre-et-Loire Azay-sur-Cher

La Fête du court-métrage expose sa magie au plus grand nombre. Cinéphiles ou néophytes, jeune public, familles et passionnés : elle permet à tous de découvrir le court-métrage au travers de projections partout en France et aussi à l’international. Le but est de faciliter l’accès à de grands films courts pour faire découvrir ou redécouvrir le court-métrage. Un groupe d’adhérents de La Touline visionne et évalue une cinquantaine de films, puis en sélectionne une douzaine. La sélection, d’une durée de 1h30, est volontairement éclectique, à la fois historique, culturelle et divertissante. Après la séance, pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons échanger sur les choix, débattre sur les films.

Fête du court métrage à la Touline à Azay-sur-Cher. La Touline participe à nouveau à La fête du court-métrage.

latouline37@gmail.com +33 2 47 50 43 84 http://latouline37.com/

Azay-sur-Cher

