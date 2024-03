Fête du court-métrage à la médiathèque Médiathèque d’Amilly Amilly, vendredi 22 mars 2024.

Fête du court-métrage à la médiathèque Fête du court-métrage à la médiathèque Vendredi 22 mars, 21h00 Médiathèque d’Amilly

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T21:00:00+01:00 – 2024-03-22T23:00:00+01:00

Manifestation annuelle, La Fête du court-métrage est née de la volonté de mieux faire connaître le court métrage au plus grand nombre. Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, explorent la magie du court, partout en France et à l’international, à l’occasion de cette grande fête gratuite et ouverte à tous.

Dans ce cadre, les médiathèques de Chalette et d’Amilly s’associent le temps d’une soirée pour un parcours de projections entre le Hangar de Chalette (à 19h)et l’auditorium de la médiathèque (à 21h), agrémentés de temps apéritifs.

A partir de 15 ans, sans réservation

Médiathèque d’Amilly 45200 amilly Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire