Fête du court-métrage 2024 Maison des Jeunes et de la culture La baule, samedi 23 mars 2024.

Deux séances de projection (18h et 20h30) le samedi 23 mars prochain, au studio-théâtre de la MJC de La Baule-Escoublac

Entrée gratuite. Sans réservation. Petite restauration sur place entre les deux séances.

Maison des Jeunes et de la culture Studio-Théâtre, Place des Salines 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire

CINE FAMILLE