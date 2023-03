Fête du court métrage 2023 : Projection de « Affranchies » (dès 12 ans) Rue Sabaton Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Fête du court métrage 2023 : Projection de « Affranchies » (dès 12 ans) Rue Sabaton, 15 mars 2023, Romans-sur-Isère . Fête du court métrage 2023 : Projection de « Affranchies » (dès 12 ans) Médiathèque Simone de Beauvoir Rue Sabaton Romans-sur-Isère Drôme Rue Sabaton Médiathèque Simone de Beauvoir

2023-03-15 17:00:00 17:00:00 – 2023-03-15

Rue Sabaton Médiathèque Simone de Beauvoir

Romans-sur-Isère

Drôme Projection du court-métrage « Affranchies » accessible dès 12 ans (gratuit) le Mercredi 15 Mars à 17h à la Médiathèque de Romans. contact@lesyeuxrives.fr +33 6 45 21 02 82 https://www.lafeteducourt.com/ Rue Sabaton Médiathèque Simone de Beauvoir Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Romans-sur-Isère Drôme Rue Sabaton Médiathèque Simone de Beauvoir Ville Romans-sur-Isère Departement Drôme Lieu Ville Rue Sabaton Médiathèque Simone de Beauvoir Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere /

Fête du court métrage 2023 : Projection de « Affranchies » (dès 12 ans) Rue Sabaton 2023-03-15 was last modified: by Fête du court métrage 2023 : Projection de « Affranchies » (dès 12 ans) Rue Sabaton Romans-sur-Isère 15 mars 2023 Drôme Médiathèque Simone de Beauvoir Rue Sabaton Romans-sur-Isère Drôme Rue Sabaton Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme