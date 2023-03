Fête du court métrage 2023 : Des courts métrages à la Presle Théatre de La Presle Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Drôme Projection de courts métrages au théatre de la Presle : projection du programme » En haut de l’affiche » avec 5 courts métrages diffusés.



Jeudi 16 Mars à 20h. A partir de 12 ans. Gratuit. +33 4 75 05 55 40 Théatre de La Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère

