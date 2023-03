Fête du court métrage 2023 : Courts métrages pour grands débats Maison des Associations François Mitterand Bourg-de-Péage Catégories d’Évènement: Bourg-de-Péage

Drôme Projection : Courts métrages pour grands débats à la Maison des Associations François Mitterand le Lundi 20 Mars à 20h.



Gratuit, réservé aux adultes. +33 4 75 71 16 10 https://www.bourgdepeage.com/annuaires-et-plans/annuaire-des-equipements/maison-des-associations-francois-mitterrand Maison des Associations François Mitterand 2 Av. ville de Mindelheim Bourg-de-Péage

