Fête du Court métrage 2022 – projections de courts métrages tout public Bibliothèque Marguerite Audoux, 19 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 mars 2022

de 15h00 à 16h30

gratuit

Venez découvrir les programmes de la Fête du Court-métrage en vous immergeant dans l’univers de Pierre Etaix, Charlie Chaplin et Buster Keaton ! Programmation tout public – séance à 15h :

Etaix et ses pairs : des courts métrages de Pierre Etaix, Charlie Chaplin et Buster Keaton

précédé d’une

Programmation jeunesse à partir de 3 ans – séance à 14h :

– Haut en couleurs ! 32 min, 3-5 ans

– Mes 4 saisons 36 min, 5-7 ans Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin Paris 75003

