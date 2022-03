Fête du Court Métrage 2022 Cénevières Cénevières Catégories d’évènement: Cénevières

Cénevières Lot Cénevières Après-midi jeune public de 15h30 à 19h00 séances à 16h : 3-5 ans / 16h45 : 5-7 ans / goûter / 18h : 7-10 ans programmation détaillée ici > www.lafeteducourt.com/event-72279 Soirée adulte “politocopoétique” de 19h00 à 00h15 séances à 19h00 / casse-croûte / 21h15 / 22h45 programmation détaillée ici > www.lafeteducourt.com/event-73689 Boissons, croque-monsieur et gâteaux en vente sur place FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE SAMEDI 19 MARS DE 15H30 A 00H15

