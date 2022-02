FÊTE DU COURT – DES PETITS FILMS RIEN QUE POUR LES BAMBINS Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Vosges

FÊTE DU COURT – DES PETITS FILMS RIEN QUE POUR LES BAMBINS Mirecourt, 26 mars 2022, Mirecourt. FÊTE DU COURT – DES PETITS FILMS RIEN QUE POUR LES BAMBINS Médiathèque 11 rue Vuillaume Mirecourt

2022-03-26 09:30:00 09:30:00 – 2022-03-26 10:00:00 10:00:00 Médiathèque 11 rue Vuillaume

Mirecourt Vosges Mirecourt Les tout-petits déjeuners : Fête du court : des petits films rien que pour les bambins

Pour les enfants de 3 à 5 ans. Sur inscription à la Médiathèque

Respect des mesures sanitaires en vigueur mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr +33 3 29 37 47 40 http://www.mediatheque-mirecourt.fr/ Médiathèque Intercommunale de Mirecourt – CCMD

Médiathèque 11 rue Vuillaume Mirecourt

dernière mise à jour : 2022-01-20 par OT MIRECOURT

Détails Catégories d’évènement: Mirecourt, Vosges Autres Lieu Mirecourt Adresse Médiathèque 11 rue Vuillaume Ville Mirecourt lieuville Médiathèque 11 rue Vuillaume Mirecourt Departement Vosges

Mirecourt Mirecourt Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mirecourt/

FÊTE DU COURT – DES PETITS FILMS RIEN QUE POUR LES BAMBINS Mirecourt 2022-03-26 was last modified: by FÊTE DU COURT – DES PETITS FILMS RIEN QUE POUR LES BAMBINS Mirecourt Mirecourt 26 mars 2022 Mirecourt Vosges

Mirecourt Vosges