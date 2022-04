Fête du Coulobre Lalinde Lalinde Catégories d’évènement: Dordogne

Fête du Coulobre - Lalinde

Venez découvrir ou redécouvrir la légende du Coulobre, ce monstre étrange qui a fait tant parler de lui à Lalinde ! Vous pourrez participer à de nombreuses animations interactives et ludiques en relation avec les coutumes du Moyen-Age. Samedi soir, venez ripailler au banquet de plein air (sur réservation), avant de flâner sur le marché artisanal le dimanche… Buvette et restauration sur place.

+33 6 98 04 58 54

