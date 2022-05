Fête du Côtes du Rhône Villages Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Fête du Côtes du Rhône Villages Nyons, 17 juillet 2022, Nyons.

2022-07-17 16:00:00 16:00:00 – 2022-07-17 23:00:00 23:00:00

Nyons 26110 Anniversaire de l’appellation Côtes du Rhône Villages Nyons, dégustation des vins des vignerons de l’appellation, marché aux produits régionaux , défilé des confréries, villages de Foodtruck masc26drome@yahoo.fr Nyons

