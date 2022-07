Fête du CORR Rougemont Rougemont Catégories d’évènement: Doubs

Doubs Rougemont 0 0 EUR Le CORR (Club d’Orientation et de Randonnées de Rougemont) organise sa fête le dimanche 4 septembre 2022 ! Une journée de randonnées festives au départ de la salle des fêtes de Rougemont. 3 parcours sont prévus : 9km (4€), 17km (7€), 21km (7€), les départs se feront de 8h à 13h30. Un café offert au départ et trois ravittaillements le long du parcours.

