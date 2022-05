Fête du cornet de Murat Murat Catégories d’évènement: Cantal

Fête du cornet de Murat, 18 septembre 2022, Murat.

Murat 15300 Toute la journée vente et dégustation de cornets garnis, spectacles, dégustations, menus cornets, nombreuses animations (bandas, maquillage enfant, manèges, théâtre de rue…). Accès gratuit. fetecornetsmurat@gmail.com http://fete-cornets-murat.fr/ Murat

