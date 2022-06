Fête du Cordage Tarascon, 10 juin 2022, Tarascon.

Fête du Cordage Tarascon

2022-06-10 – 2022-06-12

Tarascon 13150

Vendredi 10 juin à 21h

Spectacle de Danses et Musique Flamenco en compagnie Flamen Cuba & Jésus de la Manuela et la Compagnie Tata Fina

Samedi 11 juin à 21h

« La Musique aux couleurs Méditerranéenne » Concert Gipsy du Trio Franck Marcou

Dimanche 12 juin à 21h

Musique du Monde avec Mario Reyes et les Gipsy

Une fête de quartier devenue au fil du temps un rendez-vous festif autour de la convivialité et des ambiances flamenco.

Vendredi 10 juin à 21h

Spectacle de Danses et Musique Flamenco en compagnie Flamen Cuba & Jésus de la Manuela et la Compagnie Tata Fina

Samedi 11 juin à 21h

« La Musique aux couleurs Méditerranéenne » Concert Gipsy du Trio Franck Marcou

Dimanche 12 juin à 21h

Musique du Monde avec Mario Reyes et les Gipsy

Tarascon

dernière mise à jour : 2022-05-25 par