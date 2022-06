FÊTE DU COQUELET ET DES FRAISES Rettel Rettel Catégories d’évènement: 57480

2022-06-04 – 2022-06-06

Rettel 57480 Fête du coquelet et des fraises organisée par la Jeunesse Sportive Rettel Hunting Contz.

Au programme du samedi, match de championnat , dimanche et lundi animations pour enfants et animation musicale assurée par DJ Dance et démonstration de danse. Possibilité de se restaurer sur place. +33 3 82 83 80 60 Rettel

