Fête du conte : scène ouverte ! Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Fête du conte : scène ouverte ! Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris, 2 décembre 2023, Paris. Le samedi 02 décembre 2023

de 15h30 à 18h00

.Tout public. A partir de 4 ans. gratuit

Que vous soyez conteur amateur, débutant ou confirmé, une scène ouverte vous attend ! Et vous qui aimez les histoires, petits ou grands, installez-vous, ouvrez grand vos oreilles et venez écouter une, deux histoires ou restez avec nous tout l’après-midi ! Tout public à partir de 4 ans – entrée libre dans la limite des places disponibles Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris Contact : +33145895547 bibliotheque.glaciere@paris.fr

Fotolia Fête du conte : scène ouverte Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva Adresse 132 rue de la Glacière Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva Paris latitude longitude 48.8273179944732,2.34199402031581

Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/