Fête du conte : Les contes du c’est comme ça ! par Florence Desnouveaux Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Le samedi 02 décembre 2023

de 20h00 à 21h15

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit

Spectacle de contes, aux décors invisibles, démesurés et extra-divagants, par une conteuse visible, vivante et joueuse !

Le répertoire

d’histoires de Florence Desnouveaux prend sa source dans

les contes populaires de métamorphoses et d’affabuloseries imaginaires et dans

les récits de vie glanés au fur et à mesure de ses rencontres. C’est comme ça !

pour tous à partir de 7 ans – sur inscription

Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris

Contact : +33145895547 bibliotheque.glaciere@paris.fr

Henri Perrot Les contes du c’est comme ça !