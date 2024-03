Fête du Cognac | Eddy de Pretto, Charlotte Cardin et Kokopeli sur le stade annexe de rugby Jean Martinaud Cognac, vendredi 26 juillet 2024.

Fête du Cognac | Eddy de Pretto, Charlotte Cardin et Kokopeli sur le stade annexe de rugby Jean Martinaud Cognac Charente

La Fête du Cognac 3 jours de fête, de convivialité et de partage. Goûtez aux produits gastronomiques locaux et dansez au rythme des concerts de musiques actuelles.

Le 26 juillet 2024 Eddy de Pretto, Charlotte Cardin et Kokopeli

20.99 20.99 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26 18:00:00

fin : 2024-07-26 01:30:00

sur le stade annexe de rugby Jean Martinaud Allée Guy Gautier

Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine lafeteducognac@orange.fr

L’événement Fête du Cognac | Eddy de Pretto, Charlotte Cardin et Kokopeli Cognac a été mis à jour le 2024-03-11 par Destination Cognac