Fête du cochon Vieille-Brioude Vieille-Brioude Catégories d’évènement: Haute-Loire

Vieille-Brioude

Fête du cochon Vieille-Brioude, 20 novembre 2022, Vieille-Brioude. Fête du cochon

Place de la croix des Prés Salle polyvalente Vieille-Brioude Haute-Loire Salle polyvalente Place de la croix des Prés

2022-11-20 10:00:00 10:00:00 – 2022-11-20

Salle polyvalente Place de la croix des Prés

Vieille-Brioude

Haute-Loire Vieille-Brioude « Fête du Cochon » organisée par le Musée de la Vigne +33 4 71 50 90 38 Salle polyvalente Place de la croix des Prés Vieille-Brioude

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Vieille-Brioude Autres Lieu Vieille-Brioude Adresse Vieille-Brioude Haute-Loire Salle polyvalente Place de la croix des Prés Ville Vieille-Brioude lieuville Salle polyvalente Place de la croix des Prés Vieille-Brioude Departement Haute-Loire

Fête du cochon Vieille-Brioude 2022-11-20 was last modified: by Fête du cochon Vieille-Brioude Vieille-Brioude 20 novembre 2022 Haute-Loire Place de la Croix des Près Salle Polyvalente Vieille-Brioude Haute-Loire Vieille-Brioude

Vieille-Brioude Haute-Loire