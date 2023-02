FÊTE DU COCHON Saint-Pons-de-Thomières Catégories d’Évènement: Hérault

Herault 18 EUR Dans le cochon, tout est bon ! Fort de cet adage, Saint-Pons-de-Thomières en Haut-Languedoc lui fait la fête, à la fin du mois de février à l’occasion de la Fête du Cochon et du Terroir. Autour d’une foire à la cochonnaille et des produits régionaux (truffes, miels, vins…), sont proposés un petit déjeuner et un déjeuner autour du cochon et de multiples jeux et animations Au programme :

– De 8h à 10h : Petit déjeuner à la fourchette, salle de réception (sous la mairie) : Œuf-tindelou-pâté-confiture-vin rouge (8€)

– 12h : Repas des cochonneurs à la salle des fêtes

– Toute la journée :

Marché des produits du terroir

Mini ferme

Jeux pour enfants : “le cochon gonflé”, jeux en bois “joc d’aqui”

Le tiercé des petits cochons avec 4 courses dans la journée.

La truie Pépette qui cherche (et trouve) les truffes.

Animations musicales avec la pena “les festajaïres” et “L’art à tatouille” pendant la journée. Repas des cochonneurs (ouverture des portes à 12h30)

Tarifs pour adulte 18€ et pour les – 12 ans, 12€.

Repas assis, service en salle, salle chauffée, animation, tombola. réservation à l’office de tourisme

Au menu :

Kir de bienvenue (ou boisson sans alcool)

Assiette de charcuterie

Frésinat

Fromage des Monts de Lacaune

Salade de fruits

Oreillettes

Café Réservation en ligne ou à l’office de tourisme jusqu’à la veille 17h

Paiement sur place Au cœur du village, grande foire au produits du terroir, petits déjeuner et repas, animations pour petits et grands. Saint-Pons-de-Thomières

