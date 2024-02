FÊTE DU COCHON Saint-Pons-de-Thomières, dimanche 25 février 2024.

FÊTE DU COCHON

Au cœur du village, grande foire au produits du terroir, petits déjeuner et repas, animations pour petits et grands.

Dans le cochon, tout est bon ! Fort de cet adage, Saint-Pons-de-Thomières en Haut-Languedoc lui fait la fête, à la fin du mois de février à l’occasion de la Fête du Cochon et du Terroir. Autour d’une foire à la cochonnaille et des produits régionaux (truffes, miels, vins…), sont proposés un petit déjeuner et un déjeuner autour du cochon et de multiples jeux et animations

Au programme

– De 8h à 10h Petit déjeuner à la fourchette, salle de réception (sous la mairie) Œuf-tindelou-pâté-confiture-vin rouge

– 12h Repas des cochonneurs à la salle des fêtes

– Toute la journée

Marché des produits du terroir

Mini ferme

Jeux pour enfants Le tiercé des petits cochons avec plusieurs courses dans la journée.

Animations musicales avec la pena pendant la journée.

Repas des cochonneurs (ouverture des portes à 12h30)

Tarifs pour adulte 18€ et pour les 12 ans, 9€.

Repas assis, service en salle, salle chauffée, animation, tombola. réservation à l’office de tourisme

Au menu

Kir de bienvenue (ou boisson sans alcool)

Assiette de charcuterie

Frésinat

Fromage des Monts de Lacaune

Salade de fruits

Oreillettes

Café

Réservation en ligne ou à l’office de tourisme jusqu’à la veille 17h

Paiement sur place EUR.

34220 Hérault Occitanie

