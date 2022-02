FETE DU COCHON ET DE LA BASSE-COUR Yvré-l’Évêque Yvré-l'Évêque Catégories d’évènement: Sarthe

Yvré-l’Évêque Sarthe Yvré-l’Évêque Venez découvrir la diversité des produits fabriqués à base de porc, du porcelet cuit à la broche aux tartines de rillettes, en passant par l’incontournable boudin noir, sans oublier de goûter à la meilleure terrine du département, récompensée pour l’occasion. Cette année, la confrérie de la Véritable Andouille de Vire fera déguster cet incontournable du patrimoine culinaire normand. Henriette et Rosette interprèteront leur spectacle ponctué de chansons humoristiques : « un amour de charcuterie ».

Côté basse-cour, poules et lapins seront de sortie grâce aux associations présentes pour vous les donner à voir. Enfin, les éclosions de poussins raviront, comme chaque année, les plus petits. La manifestation, organisée en partenariat avec l'Union professionnelle des artisans charcutiers traiteurs, accueillera la cinquième édition du « printemps des rillettes ». Première fête de l'année à la maison de la Prairie

