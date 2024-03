Fête du cochon à La Jumellière Salle des sports Chemillé-en-Anjou, dimanche 11 août 2024.

Fête du cochon à La Jumellière Salle des sports Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Le cochon est à l’honneur à La Jumellière pour un week end !

C’est tout le village qui vit au rythme de cet évènement, qui attire chaque année entre 8000 et 10 0000 personnes à La Jumellière.

La plus grosse « Fête de bouffe » de tout le département après la Foire des Lumas de Vauchrétien , souligne Claude Logeais, longtemps trésorier de l’équipe, proposent de nombreuses animations pour cettejournée basée sur la dégustation de cochonnailles. Pendant le week-end, 1 tonne de rillauds, 1,5 tonne de frites et 3500 saucisses seront servies à table.

Repas, spectacles et course

Dans le programme de ce week-end des 10 août et 11 août, on trouvera des spectacles musicaux qui accompagneront les temps de repas, ainsi que la prestation de magiciens et des jongleurs le dimanche après-midi. La fête démarrera le samedi à 18 h 30 avec les courses de cochons, pour se finir le dimanche soir avec une représentation de Feu et artifices qui sera une première , précise le président du Comité des fêtes. Le tout étant gratuit, en dehors de la restauration bien sûr.

Organisée par le comité des fêtes de la Jumellière, cette fête locale est un rendez-vous incontournable de Chemillé en Anjou. Outre la fête foraine et les spectacles qui ont lieu durant tout le weekend, c’est les courses de gorets qui fait la particularité de cette fête. Pour accompagner des différentes bières et vins proposés, vous pourrez y déguster des spécialités de cochonnaille cuites sur place.

Evènement organisé par le comité des fêtes de la Jumellière. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-11 10:00:00

fin : 2024-08-11 18:00:00

Salle des sports La Jumellière

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire cdflajumelliere@gmail.com

