Fête du club Verneuil-en-Bourbonnais Verneuil-en-Bourbonnais Catégories d’évènement: Allier

Verneuil-en-Bourbonnais

Fête du club Verneuil-en-Bourbonnais, 3 juillet 2022, Verneuil-en-Bourbonnais. Fête du club

L’Écurie du Val de Sioule Verneuil-en-Bourbonnais Allier

2022-07-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-03 Verneuil-en-Bourbonnais

Allier Verneuil-en-Bourbonnais Journée d’animations, buvette, soirée. Démonstration de voltige, démonstration de cordelette.

Chacun ramène un petit peu à manger pour un repas partagé. ecurie.valdesioule@gmail.com +33 7 77 30 67 32 Verneuil-en-Bourbonnais

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Verneuil-en-Bourbonnais Autres Lieu Verneuil-en-Bourbonnais Adresse L'Écurie du Val de Sioule Verneuil-en-Bourbonnais Allier Ville Verneuil-en-Bourbonnais lieuville Verneuil-en-Bourbonnais Departement Allier

Verneuil-en-Bourbonnais Verneuil-en-Bourbonnais Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verneuil-en-bourbonnais/

Fête du club Verneuil-en-Bourbonnais 2022-07-03 was last modified: by Fête du club Verneuil-en-Bourbonnais Verneuil-en-Bourbonnais 3 juillet 2022 L'Écurie du Val de Sioule Verneuil-en-Bourbonnais Allier

Verneuil-en-Bourbonnais Allier