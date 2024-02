Fête du Club Taurin Horsarrieu, dimanche 25 février 2024.

Fête du Club Taurin Horsarrieu Landes

Journée dédiée aux traditions taurines.

11h Capéa sans mise à mort .Entrée gratuite

12h30 Repas .15€ (Garbure / Poulet basquaise et riz / salade et fromage / Tarte aux fruits / Vin et café compris)

16h30 Course landaise comptant pour le Boléro d’argent

Horsarrieu 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine

