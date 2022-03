Fête du Club Taurin – Fête du Ruban Mouriès, 18 juin 2022, Mouriès.

Fête du Club Taurin – Fête du Ruban Mouriès

2022-06-18 – 2022-06-19

Mouriès Bouches-du-Rhône

Samedi

Course taureaux jeunes et Ecole taurine



Dimanche



9h30 Messe Traditionnelle

11h30 : Défilé traditionnel

16h15 : Capélado

16h30 : Course camarguaise -Trophée André Blanc aux arènes

Fête du Club Taurin – Fête du Ruban

clubtaurin.mouries@gmail.com

Mouriès

dernière mise à jour : 2022-03-28 par