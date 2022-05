Fête du club de Gerval La Hallotière La Hallotière Catégories d’évènement: 76780

La Hallotière

Fête du club de Gerval La Hallotière, 3 juillet 2022, La Hallotière. Fête du club de Gerval La Hallotière

2022-07-03 – 2022-07-03

La Hallotière 76780 La ferme équestre de Gerval organise une fête avec au programme : -Escape Game à 5 euros

-Apéro Caroussel

-Repas trappeur 10 euros

-Challenge parcours obstacle 10 euros

