Fête du club de basket Gaztiak Gotein-Libarrenx Gotein-Libarrenx Catégories d’évènement: Gotein-Libarrenx

Pyrénées-Atlantiques

Fête du club de basket Gaztiak Gotein-Libarrenx, 26 mai 2022, Gotein-Libarrenx. Fête du club de basket Gaztiak Salle municipale Gotein-Libarrenx Gotein-Libarrenx

2022-05-26 09:00:00 – 2022-05-26 Salle municipale Gotein-Libarrenx

Gotein-Libarrenx Pyrénées-Atlantiques Gotein-Libarrenx Le club Gaztiak organise sa fête annuelle autour du basket. Ambiance et bonne humeur assurée.

Buvette et restauration sur place. Le club Gaztiak organise sa fête annuelle autour du basket. Ambiance et bonne humeur assurée.

Buvette et restauration sur place. +33 6 62 05 72 48 Le club Gaztiak organise sa fête annuelle autour du basket. Ambiance et bonne humeur assurée.

Buvette et restauration sur place. gaztiak

Salle municipale Gotein-Libarrenx Gotein-Libarrenx

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Gotein-Libarrenx, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Gotein-Libarrenx Adresse Salle municipale Gotein-Libarrenx Ville Gotein-Libarrenx lieuville Salle municipale Gotein-Libarrenx Gotein-Libarrenx Departement Pyrénées-Atlantiques

Fête du club de basket Gaztiak Gotein-Libarrenx 2022-05-26 was last modified: by Fête du club de basket Gaztiak Gotein-Libarrenx Gotein-Libarrenx 26 mai 2022 Gotein-Libarrenx Pyrénées-Atlantiques

Gotein-Libarrenx Pyrénées-Atlantiques