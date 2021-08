Fête du club d’aéromodélisme de Ouistreham Riva-Bella Ouistreham, 19 septembre 2021, Ouistreham.

Fête du club d’aéromodélisme de Ouistreham Riva-Bella 2021-09-19 – 2021-09-19 Terrain d’aéromodélisme de la Pointe du Siège Accès par le chemin perpendiculaire à l’Esplanade Tabarly qui longe le port de plaisance

Ouistreham Calvados

Le club d’aéromodélisme de Ouistreham Riva-Bella vous accueille sur son site de pratique le dimanche 19 septembre pour une journée festive.

Venez découvrir cette activité, rencontrer les pilotes, vous initier au maniement des aéronefs ou simplement admirer les modèles réduits en vol et au sol.

En 2021, le club fête ses 29 ans d’existence. Situé à la pointe du siège, le terrain est ouvert tous les jours. Les formations (du débutant au perfectionnement) sont gratuites et réalisées avec les avions du club par les adhérents bénévoles tout au long de l’année. Des créneaux de pratique indoor (en gymnase) sont également organisés à l’automne et en hiver.

Rendez-vous le dimanche de 9h00 à 18h00 au terrain d’aéromodélisme de la Pointe du Siège (accès par le chemin perpendiculaire à l’Esplanade Tabarly qui longe le port de plaisance).

Le club d’aéromodélisme de Ouistreham Riva-Bella vous accueille sur son site de pratique le dimanche 19 septembre pour une journée festive.

Venez découvrir cette activité, rencontrer les pilotes,…

perocheau.f@orange.fr +33 6 70 76 47 71

Le club d’aéromodélisme de Ouistreham Riva-Bella vous accueille sur son site de pratique le dimanche 19 septembre pour une journée festive.

Venez découvrir cette activité, rencontrer les pilotes, vous initier au maniement des aéronefs ou simplement admirer les modèles réduits en vol et au sol.

En 2021, le club fête ses 29 ans d’existence. Situé à la pointe du siège, le terrain est ouvert tous les jours. Les formations (du débutant au perfectionnement) sont gratuites et réalisées avec les avions du club par les adhérents bénévoles tout au long de l’année. Des créneaux de pratique indoor (en gymnase) sont également organisés à l’automne et en hiver.

Rendez-vous le dimanche de 9h00 à 18h00 au terrain d’aéromodélisme de la Pointe du Siège (accès par le chemin perpendiculaire à l’Esplanade Tabarly qui longe le port de plaisance).

dernière mise à jour : 2021-08-11 par