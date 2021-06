Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux 76780, Forges-les-Eaux Fête du Club à Ferme de Gerval Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Catégories d’évènement: 76780

Forges-les-Eaux

Fête du Club à Ferme de Gerval Forges-les-Eaux, 27 juin 2021-27 juin 2021, Forges-les-Eaux. Fête du Club à Ferme de Gerval 2021-06-27 10:00:00 – 2021-06-27 La Ferme de Gerval 70 rue de la Mare Engrand

Forges-les-Eaux 76780 La Ferme de Gerval vous accueille pour la Fête du Club le dimanche 27 juin 2021 toute la journée ! Au programme :

– 10h00: Endurance 5 et 10 kilomètres

– 14h30 : Parcours en terrains variés. Equin Fun Chaque concurrent sera récompensé. Ouvert à tous sur inscription obligatoire par SMS au 06.37.97.96.77. La Ferme de Gerval vous accueille pour la Fête du Club le dimanche 27 juin 2021 toute la journée ! Au programme :

– 10h00: Endurance 5 et 10 kilomètres

– 14h30 : Parcours en terrains variés. Equin Fun Chaque concurrent sera récompensé. Ouvert à… +33 6 37 97 96 77 La Ferme de Gerval vous accueille pour la Fête du Club le dimanche 27 juin 2021 toute la journée ! Au programme :

– 10h00: Endurance 5 et 10 kilomètres

– 14h30 : Parcours en terrains variés. Equin Fun Chaque concurrent sera récompensé. Ouvert à… La Ferme de Gerval vous accueille pour la Fête du Club le dimanche 27 juin 2021 toute la journée ! Au programme :

– 10h00: Endurance 5 et 10 kilomètres

– 14h30 : Parcours en terrains variés. Equin Fun Chaque concurrent sera récompensé. Ouvert à tous sur inscription obligatoire par SMS au 06.37.97.96.77. dernière mise à jour : 2021-06-14 par

Détails Catégories d’évènement: 76780, Forges-les-Eaux Étiquettes évènement : Autres Lieu Forges-les-Eaux Adresse La Ferme de Gerval 70 rue de la Mare Engrand Ville Forges-les-Eaux lieuville 49.5048#1.45461