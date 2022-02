Fête du Citron® – Exposition de motifs d’agrumes Menton Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Fête du Citron® – Exposition de motifs d’agrumes Menton, 12 février 2022, Menton. Fête du Citron® – Exposition de motifs d’agrumes Avenue de Verdun Avenue Boyer Menton

2022-02-12 – 2022-02-27 Avenue de Verdun Avenue Boyer

Menton Alpes-Maritimes Berceaux de la Fête du Citron®, les Jardins Biovès s’habillent depuis 1936 aux couleurs du soleil dans des teintes jaunes et oranges éblouissantes.

Des décors incroyables dont certains nécessitent près de quinze tonnes d’agrumes… Avenue de Verdun Avenue Boyer Menton

dernière mise à jour : 2022-01-19 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Menton Adresse Avenue de Verdun Avenue Boyer Ville Menton lieuville Avenue de Verdun Avenue Boyer Menton Departement Alpes-Maritimes

Menton Menton Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menton/

Fête du Citron® – Exposition de motifs d’agrumes Menton 2022-02-12 was last modified: by Fête du Citron® – Exposition de motifs d’agrumes Menton Menton 12 février 2022 Alpes-Maritimes Menton

Menton Alpes-Maritimes