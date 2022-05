Fête du cirque 2022 Saint-Romain-de-Colbosc, 29 mai 2022, Saint-Romain-de-Colbosc.

Fête du cirque 2022 Saint-Romain-de-Colbosc

2022-05-29 – 2022-05-29

Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime Saint-Romain-de-Colbosc

Du 29 mai au 5 juin, Le Havre Seine Métropole donne rendez-vous à tous les habitants du territoire pour célébrer, à Saint-Romain-de-Colbosc, la 10ème édition de La Fête du Cirque !

Pour célébrer les retrouvailles, cette édition 2022 sera particulièrement joyeuse et pétillante. Les Colporteurs ouvriront le festival, le dimanche 29 mai. Ils vous réservent l’avent-première gratuite de leur nouvelle création “Cœurs Sauvages”, après 6 semaines de résidence dans le parc de Gromesnil, en partenariat avec Le Volcan, coproducteur du spectacle. La compagnie Le P’tit Cirk prendra la relève, dès le mardi 31 mai, avec une représentation du spectacle “Les Dodos” pour un moment d’acrobatie tout en légèreté. Le week-end des 4 et 5 juin accueillera également plusieurs temps forts : “Les madeleines de poulpe”, ou comment réussir un spectacle de cirque avec des skis, “L’ironie d’un saut”, qui promet quelques frissons, ou encore “Le bal Floc’h”, invitation à la danse dans un esprit guinguette. La fête s’achèvera avec “Queen-A-Man”, dans l’ambiance survoltée des concerts de Queen. Car le festival a fait sienne la devise de Freddy Mercury : “The show must go on” !

Projet phare de la Communauté urbaine, La Fête du Cirque est devenue la tête de pont de notre politique d’animation culturelle du territoire. L’éducation artistique et culturelle en milieu rural et l’organisation d’événements de proximité constituent les fils conducteurs de leur action. Le programme de sensibilisation aux arts et à la culture qu’il mène, en milieu scolaire et extra-scolaire, tout au long de l’année, poursuit le même objectif d’ouvrir les cœurs et les esprits, dès le plus jeune âge.

Le Havre Seine Métropole vous invite à venir célébrer, avec eux, cette 10ème édition de La Fête du Cirque, haute en couleurs et en émotions ! Vous pouvez d’ores et déjà préparer votre programme à l’aide du présent fascicule. Des moments de fête et de convivialité se succèderont, avec une quarantaine de

représentations gratuites, en plein air, ou payantes, sous chapiteau. Profitez-en !

Tous les spectacles sont en accès libre et gratuits dans le parc du Château de Gromesnil, sauf les spectacles sous chapiteau qui sont réservables en ligne sur le site lafeteducirque.lehavreseinemetropole.fr à partir du 9 mai.

https://lafeteducirque.lehavreseinemetropole.fr/

