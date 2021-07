Louhans Louhans Louhans, Saône-et-Loire Fête du cinéma Louhans Louhans Catégories d’évènement: Louhans

Saône-et-Loire

Fête du cinéma Louhans, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Louhans. Fête du cinéma 2021-07-04 – 2021-07-04 Cinéma EDEN 13, rue des Dodânes

Louhans Saône-et-Loire EUR L’équipe de l’Eden cinéma de Louhans met en place un événement à l’occasion de la fête du cinéma qui se déroulera du 30 juin au 4 juillet prochain. Dans ce cadre de cette manifestation et pour clôturer cet évènement, nous avons dégoté une dizaine d’exposants en lien avec le cinéma ou partager leur passion du 7e art. La date est fixée au dimanche 4 juillet de 14h à 19h dans nos locaux situés au 13, rue des Dodânes à Louhans. Pour vous dresser quelques exemples de nos exposants à ce petit village du cinéma :

-Exposant power rangers : La Rangers Family

-Exposant sabres lasers : Adegan’s Armory

-Démonstration style combat Star wars : Légende de la force

-Exposant James Bond : Thierry Normand

-Dessinatrice manga : Léa,

-Atelier graveuse sur verre thème dessins animés/films : Cécile

-Atelier conception 3D thème cinéma : Dany

-Exposant création en bois thème bd/dessins animés : Nathalie,

-Vente de goodies ciné et matériel de projection,

-Vente d’affiches de cinéma,

-Atelier «Deviens le héros de ton film préféré »

-Vente de DVD,

-WebTV,

-Buvette

-Séance à 4€,

Cinématiquement votre,

L’Eden cinéma eden.louhans@gmail.com http://cinemaedenlouhans.com/ L’équipe de l’Eden cinéma de Louhans met en place un événement à l’occasion de la fête du cinéma qui se déroulera du 30 juin au 4 juillet prochain. Dans ce cadre de cette manifestation et pour clôturer cet évènement, nous avons dégoté une dizaine d’exposants en lien avec le cinéma ou partager leur passion du 7e art. La date est fixée au dimanche 4 juillet de 14h à 19h dans nos locaux situés au 13, rue des Dodânes à Louhans. Pour vous dresser quelques exemples de nos exposants à ce petit village du cinéma :

-Exposant power rangers : La Rangers Family

-Exposant sabres lasers : Adegan’s Armory

-Démonstration style combat Star wars : Légende de la force

-Exposant James Bond : Thierry Normand

-Dessinatrice manga : Léa,

-Atelier graveuse sur verre thème dessins animés/films : Cécile

-Atelier conception 3D thème cinéma : Dany

-Exposant création en bois thème bd/dessins animés : Nathalie,

-Vente de goodies ciné et matériel de projection,

-Vente d’affiches de cinéma,

-Atelier «Deviens le héros de ton film préféré »

-Vente de DVD,

-WebTV,

-Buvette

-Séance à 4€,

Cinématiquement votre,

L’Eden cinéma dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Louhans, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Louhans Adresse Cinéma EDEN 13, rue des Dodânes Ville Louhans lieuville 46.6302#5.22299