Maison des Arts et de la Musique – MAM, le samedi 23 octobre à 20:00

À l’occasion de la fête du cinéma d’animation, La bande de l’Écran reprend du service en proposant une programmation de courts métrages d’animation. En partenariat avec Ciclic-Centre Val de Loire, La Bande de l’Écran vous invite à célébrer le cinéma d’animation avec une programmation de films courts. Une production récente du cinéma d’animation avec des films produits en Région Centre-Val de Loire. Durée totale de la programmation : environ 70 minutes

Non adhérent : 5 euros / Adhérent: 3 euros

Maison des Arts et de la Musique – MAM Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Orléans Loiret

2021-10-23T20:00:00 2021-10-23T22:00:00

