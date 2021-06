Boissy-Saint-Léger Cinéma Le Forum Boissy-Saint-Léger, Val-de-Marne Fête du Cinéma Cinéma Le Forum Boissy-Saint-Léger Catégories d’évènement: Boissy-Saint-Léger

Val-de-Marne

Fête du Cinéma Cinéma Le Forum, 30 juin 2021-30 juin 2021, Boissy-Saint-Léger. Fête du Cinéma

du mercredi 30 juin au samedi 3 juillet à Cinéma Le Forum

### Boissy fête le cinéma ! Du **30 juin au 3 juillet**, c’est la Fête du Cinéma à Boissy : **tarif plein à 4€** au lieu de 6€50 à toutes les séances. Venez faire le plein de films avec des séances chaque jour !* ### La programmation complète de la Fête du Cinéma * **Les Ours Gloutons** – Mercredi 30 à 10h * **Les Bouchetrous** – Mercredi 30 à 14h30 & Samedi 3 à 16h * **Le Discours** – Jeudi 1er à 20h * **Billie Holiday, une affaire d’État** – Vendredi 2 à 19h * **Chacun chez soi** – Samedi 3 à 20h30

Tarif plein 4€, tarif réduit 3€50 (sur présentation de justificatif), tarif fidélité 2€50.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T10:00:00 2021-06-30T18:00:00;2021-07-01T20:00:00 2021-07-01T23:00:00;2021-07-02T19:00:00 2021-07-02T23:00:00;2021-07-03T16:00:00 2021-07-03T23:00:00

