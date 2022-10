Fête du cidre nouveau à Vire Normandie Vire Normandie Vire Normandie Catégories d’évènement: Calvados

Vire Normandie

Fête du cidre nouveau à Vire Normandie Vire Normandie, 22 octobre 2022, Vire Normandie. Fête du cidre nouveau à Vire Normandie

Parvis de la Porte-Horloge Place du 6 juin VIRE Vire Normandie Calvados Place du 6 juin Parvis de la Porte-Horloge

2022-10-22 – 2022-10-22

Place du 6 juin Parvis de la Porte-Horloge

Vire Normandie

Calvados La traditionnelle fête du cidre organisée par le club Kiwanis de Vire, vous propose de venir prendre part à l’élaboration du jus de pomme, une tonne de pommes seront ainsi pressés par la cidrerie Mette sur le parvis de la Porte-Horloge. Restauration, vente de jus de pomme. La traditionnelle fête du cidre organisée par le club Kiwanis de Vire, vous propose de venir prendre part à l’élaboration du jus de pomme, une tonne de pommes seront ainsi pressés par la cidrerie Mette sur le parvis de la Porte-Horloge…. +33 2 31 66 28 50 Place du 6 juin Parvis de la Porte-Horloge Vire Normandie

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Vire Normandie Autres Lieu Vire Normandie VIRE Adresse Vire Normandie Calvados Place du 6 juin Parvis de la Porte-Horloge Ville Vire Normandie lieuville Place du 6 juin Parvis de la Porte-Horloge Vire Normandie Departement Calvados

Vire Normandie VIRE Vire Normandie Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vire-normandie/

Fête du cidre nouveau à Vire Normandie Vire Normandie 2022-10-22 was last modified: by Fête du cidre nouveau à Vire Normandie Vire Normandie Vire Normandie VIRE 22 octobre 2022 Calvados Parvis de la Porte-Horloge Place du 6 juin VIRE Vire Normandie Calvados Vire Normandie

Vire Normandie Calvados