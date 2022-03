Fête du cidre et du terroir Beuvron-en-Auge Beuvron-en-Auge Catégories d’évènement: Beuvron-en-Auge

Calvados

Fête du cidre et du terroir Beuvron-en-Auge, 23 octobre 2022, Beuvron-en-Auge. Fête du cidre et du terroir Beuvron-en-Auge

2022-10-23 10:00:00 10:00:00 – 2022-10-23 17:00:00 17:00:00

Beuvron-en-Auge Calvados Attendez-vous à un programme haut en couleur pour cette édition qui marque une double occasion spéciale : le 50e anniversaire de la Fête du Cidre et le 40e anniversaire du label “Plus Beaux Villages de France” !

(Programme et horaires définitifs communiqués ultérieurement). Attendez-vous à un programme haut en couleur pour cette édition qui marque une double occasion spéciale : le 50e anniversaire de la Fête du Cidre et le 40e anniversaire du label “Plus Beaux Villages de France” !

(Programme et horaires définitifs… +33 6 63 25 53 36 Attendez-vous à un programme haut en couleur pour cette édition qui marque une double occasion spéciale : le 50e anniversaire de la Fête du Cidre et le 40e anniversaire du label “Plus Beaux Villages de France” !

(Programme et horaires définitifs communiqués ultérieurement). Beuvron-en-Auge

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Beuvron-en-Auge, Calvados Autres Lieu Beuvron-en-Auge Adresse Ville Beuvron-en-Auge lieuville Beuvron-en-Auge Departement Calvados

Beuvron-en-Auge Beuvron-en-Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beuvron-en-auge/

Fête du cidre et du terroir Beuvron-en-Auge 2022-10-23 was last modified: by Fête du cidre et du terroir Beuvron-en-Auge Beuvron-en-Auge 23 octobre 2022 Beuvron-en-Auge Calvados

Beuvron-en-Auge Calvados