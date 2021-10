Val-au-Perche Val-au-Perche Orne, Val-au-Perche Fête du cidre du Perche AOC Val-au-Perche Val-au-Perche Catégories d’évènement: Orne

Fête du cidre du Perche AOC Val-au-Perche, 30 octobre 2021, Val-au-Perche. Fête du cidre du Perche AOC 2021-10-30 – 2021-10-31 Le Theil sur Huisne Cidrerie Traditionnelle du Perche

Val-au-Perche Orne Samedi : porte-ouverte de la cidrerie

Dimanche : marché, crêpes, restauration le midi … Animations tout le week-end Pass sanitaire obligatoire. Samedi : porte-ouverte de la cidrerie

