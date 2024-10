Fête du cidre à Vire Normandie Place du 6 juin Vire Normandie, samedi 19 octobre 2024.

Fête du cidre à Vire Normandie

Place du 6 juin Parvis de la Porte-Horloge Vire Normandie Calvados

La traditionnelle fête du cidre organisée par le club Kiwanis de Vire, vous propose de venir prendre part à l’élaboration du jus de pomme, une tonne de pommes seront ainsi pressées par la cidrerie Mette. Restauration toute la journée (grillades, galettes, crêpes, frites, moules au cidre. Vente de jus de pomme et de cidre nouveau. Au programme Petit déjeuner aux tripes, pressage de pommes à l’ancienne et à la contemporaine. Journée au profit de l’enfance.

