Fête du Chocolat et des Gourmandises Roquebrune-sur-Argens, 6 mars 2022

2022-03-06 10:00:00 – 2022-03-06 18:00:00 Place Alfred Perrin Cœur du village

Venez profiter des stands, des nombreuses animations chocolatées, des ateliers maquillage ou de création Art recyclage, ainsi que de l'atelier et dégustation de chocolat par le Comité des Fêtes … qui vous seront proposées le dimanche 6 mars.

