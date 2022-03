Fête du chocolat et de la gourmandise Salle des fetes Vemars Vémars Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Fête du chocolat et de la gourmandise

Salle des fetes Vemars, le dimanche 3 avril à 10:00

La mairie de Vémars a porté une attention particulière à : * la sélection de producteurs et circuits courts qui présentent leur savoir-faire, en sucré comme en salé * une restauration sur place de qualité, de tout horizon * aux animations gratuites, avec de nombreux lots à gagner pour tous tout au long de la journée. Deux mots-clés illustreront la journée : convivialité et découverte gustative.

Entrée libre

1er salon de printemps gastronomique à Vémars, avec 20 stands de producteurs et circuits courts & restauration sur place et nombreux lots à gagner pour le public

2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T19:00:00

