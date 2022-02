Fête du Chipiron Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Le chipiron est le nom donné au Pays Basque à un petit calamar. Ce mollusque peut se manger de nombreuses façons. Il est souvent préparé ici à la plancha et accompagné de tomates ou de piment d’Espelette, mais il peut aussi être frit, cuit au four, poêlé ou encore farci.

Hendaye le fête justement à toutes les sauces au fil de repas populaires. Chaque association de la ville vous propose sa recette autour du chipiron, dans un seul objectif : vous faire passer une superbe soirée, avec animations musicales de bandas.

