Fête du Chipiron Port de Capbreton Capbreton, samedi 21 septembre 2024.

Fête du Chipiron Port de Capbreton Capbreton Landes

La Communauté des communes MACS et la Ville de Capbreton organisent, la Fête du Chipiron le samedi 21 et le dimanche 22 septembre au Port de Capbreton. Le chipiron sera à l’honneur à Capbreton. Avec de nombreuses animations pour les petits et grands. Programme à venir

La Communauté des communes MACS et la Ville de Capbreton organisent, la Fête du Chipiron le samedi 21 et le dimanche 22 septembre au Port de Capbreton. Le chipiron sera à l’honneur à Capbreton. Avec de nombreuses animations pour les petits et grands Village casetas avec restauration et buvette, animations musicales, baptêmes de plongée …

Programme à venir .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21

fin : 2024-09-22

Port de Capbreton Avenue Pompidou

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Fête du Chipiron Capbreton a été mis à jour le 2024-02-21 par OTI LAS