Fête du Chien et du Chat Bacqueville-en-Caux, 1 avril 2023, Bacqueville-en-Caux.

Fête du Chien et du Chat

Place du Général de Gaulle Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime

2023-04-01 09:00:00 09:00:00 – 2023-04-01 17:00:00 17:00:00

Bacqueville-en-Caux

Seine-Maritime

Une nouveauté 2023 organisée par la commission Foires et Marchés de la commune ! Venez découvrir différentes races autour des éleveurs présents, assistez à des démonstrations d’agility et rencontrez les exposants du salon autour de leurs activités et boutiques autour du chien et du chat !

Tarifs exposants 5€ le mètre

Tarifs éleveurs 10€

Plus d’infos et le programme à venir !

jean-josephc@wanadoo.fr +33 6 75 95 06 68

Bacqueville-en-Caux

